Требуется:

1. Разработать раздел Стримов (ТЗ поясним по факту интервью, это будет несколько собирательная среда по примеру разных площадок...)

2. Поднять раздел калькуляций, благодаря АПИ нескольких сервисов, согласно ТЗ, которое опишем по факту интервью.

3. Наладить/улучшить работы пары старых разделов, согласно небольшому списку (все поясним по акту интервью)

Рассматриваем ТОЛЬКО специалистов в Laminas (он же бывший Zend Framework для PHP), также не помешает знание Python, т.к. есть некоторые его вкрапления ..

Бюджет согласуем окончательно по итогу обсуждения! Всем до связи !