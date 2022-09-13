Необходимо разработать 3 раздела на Laminas (ex-Zend)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки251 просмотр

Требуется:

1. Разработать раздел Стримов (ТЗ поясним по факту интервью, это будет несколько собирательная среда по примеру разных площадок...)

2. Поднять раздел калькуляций, благодаря АПИ нескольких сервисов, согласно ТЗ, которое опишем по факту интервью.

3. Наладить/улучшить работы пары старых разделов, согласно небольшому списку (все поясним по акту интервью)

Рассматриваем ТОЛЬКО специалистов в Laminas (он же бывший Zend Framework для PHP), также не помешает знание Python, т.к. есть некоторые его вкрапления ..

Бюджет согласуем окончательно по итогу обсуждения! Всем до связи !

PHPPython
3 года назад
berTalino
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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