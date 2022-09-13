Чат бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок398 просмотров

Привет! Есть чат бот для телеграмм уже готовый. Создан в сервисе sendpulse.ua .

Тоесть есть все тексты и логика. Хочу переделать его на другом движке или самописный сделать без сервиса. Так как сендпульс тупит ужасно. Возможно созвон в зуме и все обсудить.

сам бот - https://t.me/BitGenius003_bot

пример - https://t.me/integroo_helper_bot вот как в этом боте должна происходить замена поста при нажатии выбора с меню

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