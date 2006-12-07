⭐Разработка оригинальных Telegram ботов любой сложности⭐

👉Здравствуйте, меня зовут Ярослав, я занимаюсь программированием Telegram ботов Python!

👉 О себе :

Меня зовут Ярослав я Python программист, опыт работы с этим языком 2 года. Я учусь на факультете программирования, ищу опыт роботы по профессии. Берусь за заказы любой сложности и довожу всё до конца.

👉 Контактные данные :

Номер телефона (Украина): +380 50 67 68 108

Viber, WhatsApp: +380 50 67 68 108

Telegram: hann_Comanderr

Gmail: [email protected]