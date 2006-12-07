⭐Разработка оригинальных Telegram ботов любой сложности⭐
👉Здравствуйте, меня зовут Ярослав, я занимаюсь программированием Telegram ботов Python!
👉 О себе:
Меня зовут Ярослав я Python программист, опыт работы с этим языком 2 года. Я учусь на факультете программирования, ищу опыт роботы по профессии. Берусь за заказы любой сложности и довожу всё до конца.
👉 Контактные данные:
Номер телефона (Украина): +380 50 67 68 108
Viber, WhatsApp: +380 50 67 68 108
Telegram: hann_Comanderr
Gmail: [email protected]