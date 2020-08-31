Ищется специалист для качественной консультации и сопровождения в процессе вывода мобильного приложения в AppStore. Учитываются новые условия и ужесточения по апруву. Бюджет обсуждается на интервью, подробности будут предоставлены в диалоге.
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется разработка имитации API P2P сервиса на PHP с функционалом для поиска предложений, создания и подтверждения сделок, а также работы с сообщениями. Все пути в заглушках должны совпадать с оригинальным API. Сделки и сообщения должны записываться в базу данных для дальнейшего получения статуса.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется разработать три раздела на Laminas: Стримы, калькуляции с интеграцией API и улучшение старых разделов. Необходим опыт работы с Laminas и знание Python. Все детали будут обсуждены на интервью.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется обновить мобильное приложение в AppStore и Google Play, загрузив последние обновления из гита. Необходим разработчик, работающий с Макбука. Бюджет обсуждается.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется обновить готовое мобильное приложение в AppStore и Google Play. Необходимо загрузить обновления из последнего гита. Предпочтительно, чтобы разработчик работал с Макбука. Бюджет обсуждаем.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $450
Необходимо внести правки в мобильное приложение на React-Native. Задачи включают исправление эффекта Лотти, правки стартовых экранов, контроль куков языковой локали и финализацию гита. Также требуется обновление публикаций в Google Play и App Store.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить правки кода системы, разработанной на фреймворке Laminas. Ожидаются решения ряда задач в области веб-программирования. Подробности будут обсуждены в личной переписке.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо внести изменения в приложение на React-Native, включая доработку экрана прелоадера и правильный учёт куки при логине. Также требуется опубликовать обновление в App Store и Google Play, имея доступ к репозиторию на Git.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищется опытный маркетолог для продвижения p2p биржи криптовалют. Необходимо использовать CPA, SMM и рассылки для максимального эффекта. Оплата по результату, требуется опыт работы с подобными проектами и кейсы. Обсуждение плана действий и бюджета по результатам. Работа нацелена на результативные клики.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Дано: 1. Парсеры новостей с 40 источников по 8 категориям (среди них - авто, политика, экономика, крипта, спорт .... ) 2. Разработанное у уже опубликованное новостное приложение (пока в плеймаркете, эпл еще думает ...Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $14
1. Дело в том, что мы уже не раз настраивали парсинг данных видосов с каналов youtube как своих, так и чужих. 2. Я прекрасно знаю, что на парсинг есть некая квота - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
1. Требуется отрисовать анимационую на экран при запуске приложения (в Adobe AE или еще где ..) 2. Размер должен быть универсален, разумеется- для всех моделей экранов телефонов 3. Лого есть + текст - ...Дизайн мобильных приложений4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1000
1. В разработке находится новостное моб. приложение и уже почти альфа 2. Основной перечень категорий вкратце: - Новости бизнеса - Новости Политики - Криптоновости - Дайджест и аналитика - ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Мы разработали p2p сервис. Кто не знает - это peer-to-peer сервис по покупке/пордаже криптовалют. === NODE.JS === BackEnd - на GoLang === база - pgSQL === фронт NunJucks/html/css/Js/jquery/WebSocket === ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
1. Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro: - Intel i5 8250U - 8Gb RAM - SSD Samsung MZVLW256HEHP-000000 - Nvidia MX150 2Gb - Audio Realtek 2. Приобрел и установил 2й ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад