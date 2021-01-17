Отрисовать анимацию при старте моб приложения

1. Требуется отрисовать анимационую на экран при запуске приложения (в Adobe AE или еще где ..)

2. Размер должен быть универсален, разумеется- для всех моделей экранов телефонов

3. Лого есть + текст - требуется некоторые параллаксы или креативные вращения в абстракции

4. Цвета системы тоже цже учреждены

5. Также уже некоторые предпочтения для реализации

Сумма пока неизвестна - предлагайте

Пишите те, у кого уже есть опыт и готовые анимации

Разумеется примеры работ необходимы!

Предлагаю сразу писать с телеграм - bertalino

Т.к. там сразу создана конфа и быстро обсудим порядок работ

Здесь. к сожалению, конфы создавать невозможно

После обсуждения предполагается начать сделку в пределах Лансера