Дизайн мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт30 заявок448 просмотров
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Необходимо разработать дизайн мобильного приложения.

Тематика - семена и растения, информационный, с возможностью продавать семена.

Разработка для телефонов и планшетов.

ТЗ:

Блоки:

1) Информация о расстениях

- все растения - их виды- карточка определенного растения инфо о нем

2) Проблемы и вредители

- карточки проблем - решение с помощью продающего товара (семена)

3) Полезные статьи (блог)

4) Онлайн консультант

-оставить заявку- прикрепить фото и описание проблемы- заявка в обработке ждать ответа

5) Личный кабинет

- возможность добавить свои растения рекомендации и уведомления по ним

- мои заказы

- избранные статьи

6) Обратная связь (заявка)

7) Офлайн магазины (контакты)

8) Лунный календарь

Напишите сроки и бюджет.

Дизайн мобильного приложения
3 года назад
websinyakova
25 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад