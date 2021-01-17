Добрый день!Меня зовут Марина, я подготавливаю проект для западных ивесторов. В связи с тем, что мои ресурсы закончились на этом этапе и пока нет доходов, для докрутки тестовой версии приложения в сфере нутрициологии и здоровья, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения.
Тематика - семена и растения, информационный, с возможностью продавать семена.
Разработка для телефонов и планшетов.
ТЗ:
Блоки:
1) Информация о расстениях
- все растения - их виды- карточка определенного растения инфо о нем
2) Проблемы и вредители
- карточки проблем - решение с помощью продающего товара (семена)
3) Полезные статьи (блог)
4) Онлайн консультант
-оставить заявку- прикрепить фото и описание проблемы- заявка в обработке ждать ответа
5) Личный кабинет
- возможность добавить свои растения рекомендации и уведомления по ним
- мои заказы
- избранные статьи
6) Обратная связь (заявка)
7) Офлайн магазины (контакты)
8) Лунный календарь
Напишите сроки и бюджет.
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