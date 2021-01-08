HTML Верстка дизайна

Дизайнер для упорядочивания стиля моего Инстаграм. + иконки для сториз
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Добрый день!Меня зовут Марина, я подготавливаю проект для западных ивесторов. В связи с тем, что мои ресурсы закончились на этом этапе и пока нет доходов, для докрутки тестовой версии приложения в сфере нутрициологии и здоровья, нужны хорошие специалисты, готовые работать бесплатно, или условно бесплатно - с символической оплатой до получения инвестиций. Есть разработчик и дизайнер, которые работают на таких условиях, нужен верстальшик. Вложены деньги в сайт и в мое образовение и в исследования, сейчас нужно подготовить приложение для выхода на инвесторов. Уровень проекта и концепцию вы можете посмотреть на этом сайте (некоторые страницы еще не заполнены) www.beyoungbrands.ru Обо мне и моем опыте можно посмотреть в фэйсбуке и linkedinMarina Vievahttps://www.linkedin.com/in/vievamarina/https://www.facebook.com/marina.vieva/
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