Разработка мобильного приложения Тут дизайн https://www.figma.com/file/TvnAyy8lqAerAMcviTi5ov/ruletka и тут техническое задание https://disk.yandex.ru/d/mqGGKsj3vCpWbQ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка мобильного приложения под ключ
Тут дизайн https://www.figma.com/file/TvnAyy8lqAerAMcviTi5ov/ruletka
и тут техническое задание https://disk.yandex.ru/d/mqGGKsj3vCpWbQ
- Похожие заказы
- Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Нужен дизайн мобильного приложения. Описание в брифе. Сроки: Главная - 12 января, внутренние - обговаривается отдельно.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Нарисовать оформление для приложения в плей маркет. Несколько картинок.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад
Создать дизайн 5 экранов для мобильного приложения Тематика приложения: Путешествие Одинаковая версия для Android и iOS. В двух вариантах темы: светлая и темная. Экраны приложения: - список мест - дашборд теста \ история тестов - фильтры - экран карты - описание места Дизайн выдержать в ...Дизайн мобильных приложений22 заявкиЗакрыт3 года назад
Приветствую друзья. Необходимо разработать дизайн приложения. Количество экранов: 12+ Есть прототип с экранами Есть референсы Есть полное понимание, того что нужно. Ход работы: 1. Разработка концепции дизайна 3х экранов: Личный кабинет, Продакшн, Товары 2. Оплата за концепцию 3. Внесение корректировок в концепцию дизайна 4. ...Дизайн мобильных приложений37 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем UI/UX дизайнера для разработки и отрисовки функциональных элементов приложений. Работа под проекты. Требования к кандидату: - Иметь хороший вкус и уровень насмотренности; - Понимать пользователей и их потребности; - Владеть Figma на уровне выше среднего и хорошо разбираться ...Дизайн мобильных приложений43 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть макеты в Figma. Необходимо сделать интерфейсную анимацию пути пользователя. Флоу содержит около 10-15 экранов. Задача отразить путь пользователя попутно показывая взаимодействие с интерфейсом (активность кнопок, различных экшенов и модальных окон. Присылайте портфоли, примеры подобных работ и стоимость часа. Референсы. [url=https://www.pinterest.ru/pin/174796029277808143/]https://www.pinterest.ru/pin/174796029277808143/[/url] [url=https://www.pinterest.ru/pin/841188036647514231/]https://www.pinterest.ru/pin/841188036647514231/[/url] [url=https://www.pinterest.ru/pin/101260691609306552/]https://www.pinterest.ru/pin/101260691609306552/[/url] Заявки ...Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать дизайн мобильного приложения. Необходим опыт в дизайне (мобильных приложений или в смежной области) . В дальнейшем будет проектирование прототипа, составление Moodboard, мобильный/веб дизайн;Дизайн мобильных приложений4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать редизайн мобильного приложения. Тематика - маркетплейс услуг и техники. ЦА определена, примерный функционал тоже. После получения опыта сотрудничества можем рассмотреть вариант постоянного трудостройства. Пишите со ссылками на портфолио.Дизайн мобильных приложений40 заявокЗакрыт3 года назад
Разработка дизайн мобильного приложенияДизайн мобильных приложений35 заявокЗакрыт3 года назад