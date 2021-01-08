Сделать дизайн приложения на play market.

$5
Дизайн мобильных приложенийЗавершен8 заявок520 просмотров
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Нарисовать оформление для приложения в плей маркет. Несколько картинок.

3 года назад
lostvayne
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Kasia_PL
26 летЛитва
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
3 года назад
$5
1 день
Хорошо, быстро, детально изучает задачу.
Рекомендую , все быстро, четко и без лишних вопросов. like