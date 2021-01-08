Сделать дизайн приложения на play market.

Ищем UI/UX дизайнера для разработки и отрисовки функциональных элементов приложений. Работа под проекты. Требования к кандидату: - Иметь хороший вкус и уровень насмотренности; - Понимать пользователей и их потребности; - Владеть Figma на уровне выше среднего и хорошо разбираться ...