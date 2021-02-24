Дизайн мобильного приложения

$100
Дизайн мобильных приложенийЗавершен21 заявка582 просмотра
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Нужен дизайн мобильного приложения. Описание в брифе.

Сроки:

Главная - 12 января, внутренние - обговаривается отдельно.

Дизайн мобильного приложения
3 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
tira_mi_su
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
3 года назад
$101
35 дней
Хорошая работа
Спасибо за проект