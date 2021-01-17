Ищу дизайнера

$13
Дизайн мобильных приложенийЗавершен14 заявок314 просмотров
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Дизайнер для упорядочивания стиля моего Инстаграм. + иконки для сториз 

3 года назад
Ivanovv10
Михаил 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Daria_Bakhareva
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$13
3 дня
Спасибо за выполнение работы в срок
Все ок)