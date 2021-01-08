Дизайн мобильного приложения для iOS по макету

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт34 заявки521 просмотр
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Тематика приложения - Астрология

Макет - https://balsamiq.cloud/s1fq215/pslm6x0/r2278?f=N4IgUiBcCMA0IDkpxAYWfAMhkAhHAsjgFo4DSUA2gLoC%2BQA%3D

Референсы дизайнов (iOS приложения):

Hint: Horoscope & Astrology

Nebula: Horoscope & Widgets

Zodianic Astrology & Horoscope

Futurio: Daily Horoscope

iOSДизайн мобильного приложения
3 года назад
guest_16108153540106
3 года в сервисе
Был
3 года назад