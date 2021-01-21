Здравствуйте!

Я UX / UI, веб-дизайнер из Украины и человек, который готов помочь вашему бизнесу выглядеть презентабельно, и вашим потенциальным клиентам остановиться на вас !)

Я постоянно учусь и развиваюсь, люблю свою работу, ценю себя и своих клиентов

Чем я могу помочь вам?

 создать продающий landing page

 структурировать и отрендерить многостраничный сайт

 выпускать любой информационный продукт: чек-лист, справочник, трекер

 а также баннеры, сертификаты, приглашения, визитки

Буду рада сотрудничеству )

Не стесняйтесь обратиться ко мне.

Почта: [email protected]