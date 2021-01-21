Здравствуйте!
Я UX / UI, веб-дизайнер из Украины и человек, который готов помочь вашему бизнесу выглядеть презентабельно, и вашим потенциальным клиентам остановиться на вас !)
Я постоянно учусь и развиваюсь, люблю свою работу, ценю себя и своих клиентов
Чем я могу помочь вам?
создать продающий landing page
структурировать и отрендерить многостраничный сайт
выпускать любой информационный продукт: чек-лист, справочник, трекер
а также баннеры, сертификаты, приглашения, визитки
Буду рада сотрудничеству )
Не стесняйтесь обратиться ко мне.
Почта: [email protected]
Портфолио
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