Дизайн экранов мобильного приложения

$80
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт31 заявка552 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать стильный дизайн для мобильного приложения для внутренних экранов.

Главный экран уже утвержден.

Тематика: Интернет магазин дессертов.

Работать необходимо до полного утверждения Заказчиком

Всего 8 экранов.

Предоставить все экраны уже к пятнице к обеду

Тз Предоставим.

3 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)