Разработка дизайна внутренних экранов мобильного приложения

$100
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт25 заявок514 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать дизайн внутренних экранов мобильного приложения на основе готовой главной страницы.

Прошу отправить портфолио до 9:00 19 января по Москве.

Подробности при личном обсуждении.

3 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)