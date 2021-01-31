Нужен figma дизайнер

Дизайн мобильных приложенийЗавершен29 заявок525 просмотров
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Для создания appbook в figma нужен дизайнер 

Figma
3 года назад
CSS
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dlmme
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$25
2 дня
Творчески подошел к выполнению! В сроки как договаривались! Рекомендую!
Все отлично! Спасибо за проект!