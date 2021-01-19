Требуется продвинуть новостное мобильное приложение

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки954 просмотра
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1. В разработке находится новостное моб. приложение и уже почти альфа

2. Основной перечень категорий вкратце:

- Новости бизнеса

- Новости Политики

- Криптоновости

- Дайджест и аналитика

- ...

3. Также будет ПОГОДА

4. Также будут котировки валют + криптовалют + калькулятор + графики этого

5. В настройках все как обычно:

- Смена темы

- Оповещения

- Смена языка

- ... прочие мелочи

6. Само приложение на Rect-Native кросплатформенно

*****

Итого, предполагается предложить план продвижения приложения с последующим выводом в топ в эпсторе и плеймаркете

* Бюджет пока приблизительный, основные подробности обсудятся при личной переписке

** Обращаться обязательно тем, у кого уже как минимум 4-5 приложений точно за спиной есть

3 года назад
berTalino
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
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