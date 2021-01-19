Интересует ручное размещение вечных анкерных ссылок, окруженных тематическим текстом на сайтах с подходящей тематикой, с хорошей индексацией-dofollow и nofollow с высоким икс.Интересуют только естественные и качественные ссылки на продвигаемый сайт, чтобы положительно сказывалось на его ...
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Нужны ссылки на сайт. Регион Украина. Размещение текста+анкор.Обязательно : сайты должны быть незаспамленные, с хорошим ТИЦ и не под АГС .
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