Парсинг поисковой выдачи

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки313 просмотров
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Есть семантическое ядро (1000) запросов. Нужно написать парсер поисковой выдачи Яндекса и гугла, вытащить по этим запросам топ 10 ссылок на каждый запрос, поставить ссылкам балл (частотность*CTR позиции, который я пришлю в личку), а потом сджойнить ссылки и баллы, таким образом, получить рейтинг ссылок по всему ядру. 

Предложения по срокам и ценам, пожалуйста, пишите в личку. 

3 года назад
guest_16110516330487
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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