Имитировать API P2P сервиса на PHP

Описание API - дадим ссылку

Интересуют следующие точки входа

Поиск предложений

* - дадим ссылку

Получение информации по предложению

* - дадим ссылку

Создание сделки по предложению

* - дадим ссылку

Подтверждение сделки

* - дадим ссылку

Отмена сделки

* - дадим ссылку

Получение инфо о сделке

* - дадим ссылку

Получение сообщений в сделке

* - дадим ссылку

Создание сообщения

* - дадим ссылку

ВАЖНО! Все пути в заглушках должны быть идентичными АПИ исходного сервиса.

При создании сделки она должна записываться в бд, чтобы потом можно было по ней получить статус, то же самое касается сообщений.

* Все подробности расскажу, пишите

** Бюджет обсудится по факту

*** Сроки так же