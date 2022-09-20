Имитировать API P2P сервиса на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки243 просмотра

Описание API - дадим ссылку

Интересуют следующие точки входа

Поиск предложений

* - дадим ссылку

Получение информации по предложению

* - дадим ссылку

Создание сделки по предложению

* - дадим ссылку

Подтверждение сделки

* - дадим ссылку

Отмена сделки

* - дадим ссылку

Получение инфо о сделке

* - дадим ссылку

Получение сообщений в сделке

* - дадим ссылку

Создание сообщения

* - дадим ссылку

ВАЖНО! Все пути в заглушках должны быть идентичными АПИ исходного сервиса.

При создании сделки она должна записываться в бд, чтобы потом можно было по ней получить статус, то же самое касается сообщений.

* Все подробности расскажу, пишите

** Бюджет обсудится по факту

*** Сроки так же

PHP
3 года назад
berTalino
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Эдгар
 
42 года
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
45 отзывов
3 года назад

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