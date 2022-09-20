Предложены практические и самостоятельные работы по JS, Bootstrap, Foundation и Flexbox, ориентированные на начальный уровень. Задания помогут закрепить знания и навыки в веб-программировании.
3js+readymag
Всем привет,
Я работаю над сайтом в Редимаг, 3д дизайнер создал сцену но файлы которые он передал мне непонятны.
мне нужно перенести данную 3д модель в редимаг.
перед вами будет стоять задача вытащить необходимые файлы загрузить из в ГитХаб/дропбокс или по вашему усмотрению, главное чтоб модель работала на сайте
все необходимые ответы и файлы скину
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