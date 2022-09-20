Всем привет,

Я работаю над сайтом в Редимаг, 3д дизайнер создал сцену но файлы которые он передал мне непонятны.

мне нужно перенести данную 3д модель в редимаг.

перед вами будет стоять задача вытащить необходимые файлы загрузить из в ГитХаб/дропбокс или по вашему усмотрению, главное чтоб модель работала на сайте

все необходимые ответы и файлы скину