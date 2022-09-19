1С Битрикс, натянуть верстку на движок работа на 1 день

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки367 просмотров

1С Битрикс, натянуть верстку на движок работа на 1 день

Верстку предоставить, сайт визитка компании

Из функционала - формы обратной связи

Остальное все контентная информация

Бюджет 50$ Срок 1 день

Оплата по факту, по готовности

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createrwebst
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