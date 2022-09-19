Задача заключается в переносе сайта с Drupal 7 на Laravel 9. Фронтенд оставляем без изменений. Необходимо реализовать 5 статических страниц и 4 формы: одну для обратной связи и три для заявок на кредит. Формы должны сохранять данные в базе данных и отправлять уведомления админу. Нужно изучить существующие поля и подготовить шаблоны для отправки писем.