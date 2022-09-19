Подгрузка изображений на странице по мере необходимости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок338 просмотров

1. Нужно решение по оптимизации подгрузки изображений (lazy loading) на странице по мере необходимости. Имеется в виду, если на странице 500 изображений, то нужно подгрузить только те которые находятся в зоне видимости пользователя.

2. Еще нужно сделать адаптацию размера изображения под блок... Многие проекты используют такой вид ссылок на изображение как https://via.placeholder.com/240x260 - где указывается размер (в самой ссылке)... Чтобы не грузить очень большое изображения, создаются такие миниатюры.

Убедительная просьба до " Буду делать первый раз" "Я еще учусь", "Опыт около года" и т.д. НЕ принимать заявку !

3 года назад
awsea001
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