Требуется разработка сайта для обмена P2P, включая функционал обменника и смежных операций. В отклике необходимо указать примеры работ и оценку стоимости реализации проекта. Подробное ТЗ будет предоставлено позже.
Исправить несколько моментов на сайте Angular и Loopback js
Требуется исправить несколько ошибок в проект по пломбированию счетчиков.
О проекте: Проект для КСК по для жильцов
- Опция Голосование
- В кабинете клиента при загрузки файлов ошибки
- Не работает кнопка забыли пароль
1. Фреймворк loopback.js
2. Фронтенд – фреймворк angular 7. (React Native)
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