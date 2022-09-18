Требуется исправить несколько ошибок в проект по пломбированию счетчиков.

О проекте: Проект для КСК по для жильцов

- Опция Голосование

- В кабинете клиента при загрузки файлов ошибки

- Не работает кнопка забыли пароль

1. Фреймворк loopback.js

2. Фронтенд – фреймворк angular 7. (React Native)

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