Добрый день!

Есть плагин, который качает данные с footbal-api. Плагин написан на PHP. При нажатии на год, скачиваются все лиги/команды/игроки/матчи.

Нам необходимо добавить:

1. Крон, каждый день проверять появились ли новые матчи, и если что их добавлять или изменять. Матчи также могут перенести.

2. Живой результат во время матча.

Документация API: https://www.api-football.com/documentation-v3

Плагин: SportsPress