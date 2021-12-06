Есть некий сайт(подробнее напишу в ЛС), на котором регистрация открывается в определенное время(всегда разное) и на очень короткий срок. Необходимо, чтобы бот мониторил наличие дат на регистрацию и в случае наличия таковых начинал процесс регистрации.Сам процесс регистрации:1) Выбирает страну, город2) Выбирает вид необходимой услуги3) Вводит капчу(желательна интеграция с anticapcha сервисом и возможность ввода капчи вручную)4) Выбирает дату5) Заполняет форму регистрации(из данных, которые будут вписаны в конфиги бота вручную)6) Скачивает PDF-файл, полученный после регистрацииЖелательна версия программы на Linux(будет на vds), регистрация должна проходить минимум в 5 потоков.Предлагайте вашу цену.