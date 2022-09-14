Скрипт для автоматического постинга на ФП по расписанию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка263 просмотра

Добрый день, работаю через хром. Нужен скрип вместо стандартного планировщика (не удобный для меня). В идеале, добавил картинку, добавил текс, выставил дату(время не важно)нажал ок))).Но могут быть и Ваши варианты, как это сделать удобнее, чем стандартный планировщик от ФБ

3 года назад
guest_16632410311064
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ренат
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад

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