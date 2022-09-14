Добрый день, работаю через хром. Нужен скрип вместо стандартного планировщика (не удобный для меня). В идеале, добавил картинку, добавил текс, выставил дату(время не важно)нажал ок))).Но могут быть и Ваши варианты, как это сделать удобнее, чем стандартный планировщик от ФБ