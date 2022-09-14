Требуется доработка функций на сайте. Необходимо адаптировать шапку под мобильные устройства, реализовать сохранение валюты для товаров, добавить выбор языка (русский и английский), а также внедрить анимацию загрузки после оформления заказа с возможностью управления статусом через админ-панель.
Создать API либо парсинг авто аукционов
Требуется написать инструмент (парсер), либо API(разработать ,потому что аукционы его не предоставляют), который будет с периодичностью раз-два в день (требуется, чтобы периодичность можно было настраивать) выкачивал лоты с авто аукционов. И желательно ,чтобы сам процесс (количество запусков ,дата ,количество авто и спаршенные аукционы) гд-тое отображались , как бы велся лог того ,что сделал парсер и когда, чтобы вообще понимать что добавлено на сайт.
Количество транспортных средств на каждом аукционе ориентировочно 400-500 тысяч, может быть и больше... На начальном этапе требуется настроить парсинг для 3-х аукционов. В конечном итоге хотим получить инструмент ,который будет ежедневно обновлять каталог авто.
Количество новых транспортных средств может быть меньше. Есть те, дата аукциона которых планируется на месяц вперед, их обновлять не придется. Получается, что ежедневно добавляются только новые ,а старые не трогаем.
Аукционы проходят ежедневно, когда аукцион окончен ,авто хранится на аукционе некоторое время (не известно точно - сколько) с пометкой ,что аукцион завершен.
Требуется разработчик с опытом работы именно в этой тематике. Возможно у кого-то есть уже готовые решения.
На старте будет 3 - аукциона
Наш проект сделан на базе фрейvворка Laravel.
Хотелось бы, чтобы разработчик написал как инструмент ,так и интегрировал (настроил) выгрузку в наш каталог. База у наc Mysql. Но есть и вариант, что отдельно наймем специалиста по сбору данных, а отдельного по выгрузке на сайт на Laravel
Более подробную информацию предоставлю заинтересованным разработчикам.
-Прошу в отклике указывать ориентир по бюджету.
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