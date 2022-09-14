ЦЕНУ предлагайте САМИ!!! стоимость СТОИТ ПО умолчанию!!!

Найти скрипт/создать социальной сети, максимально приближенной к VK (фотки, стена.... сообщения, музыка, видео, группы, игры...)

1) Настроить там оплату за активность. Типа был запрос к серверу с этого аккаунта - на этот аккаунт зачислить 0,001 руб.

Пример: Поставил 3 лайка - получил на аккаунт 0,003 руб. Сделал 1000 кликов по элементам (не по пустому месту) 1 руб.

Цена за действие регулируется из админ-панели.

2) Реферальная система - за каждого привлеченного реферала - получи 5% от его заработка

ЦЕНУ предлагайте САМИ!!! стоимость СТОИТ ПО умолчанию!!!