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Завершен2 заявки283 просмотра

Оставляйте ваш телеграм 

3 года назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Dmiibrs
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$7
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик. Чётное ТЗ, интересный заказ. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Dmiibrs
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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