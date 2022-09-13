Требуется разработать три раздела на Laminas: Стримы, калькуляции с интеграцией API и улучшение старых разделов. Необходим опыт работы с Laminas и знание Python. Все детали будут обсуждены на интервью.
Личный кабинет с квитанциями, голосование на сайте (wordpress)
Имеется сайт управляющей компании. Сайт на wordpress.
На данный момент компания управляет 6-тью поселками, каждый поселок автономен и имеет определенное количество владельцев дачных участков.
Территория предоставления услуг – Можайский район Московской области.
Надо сделать:
- На сайте вкладку личный кабинет: каждый владелец участка сможет зайти через логин (номер телефона или почту) и пароль. Увидеть свои данные, сумму задолженности, сформировать квитанцию на оплату. К одному личному кабинету можно прикрепить сразу несколько участков (так как у одного собственника может быть несколько участков). Заходим в личный кабинет, он должен генерироваться с «1с садовод»: чтобы человек видел задолженности по взносам, что уже оплатил и когда, брать квитанцию оттуда, заполненную с номером участка (по штрихкоду можно было оплачивать), запрос чтобы тут же можно было отправить, например, на поломку.
- онлайн голосование для общего собрания по поселкам (проводится раз в год). Скорее всего голосование на сайте, но каждый проходит авторизацию через личный кабинет, чтобы видно было, кто и что проголосовал. То есть все участки, которые зарегистрированы, могут проголосовать (если у собственника 3 участка, голос все равно один), далее мы могли бы видеть результаты голосования. ВАЖНО: чтобы голосование было закрытым для других поселков, чтобы они не могли видеть голосования по поселкам между друг другом.
Дополнительная информация:
• Наверно, нужен какой-то шаблон, чтобы потом его можно было применить для вновь присоединенных поселков.
• В дальнейшем планируется сделать приложение на смартфон, возможно что-то надо учесть заранее сейчас, чтобы потом проще было делать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо переписать готовый чат-бот для Telegram, созданный в SendPulse, на другой движок или самописное решение. Все тексты и логика уже имеются. Ожидается возможность обсудить детали проекта в Zoom. Пример желаемого функционала можно увидеть в указанном боте.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать существующий PHP-скрипт, который использует данные из Active Directory. Требуется реализовать фильтрацию по полям и возможность иерархического поиска по отделам и алфавитного порядка. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется реализовать выгрузку данных с магазина OZON с оформлением удобного функционала и аналитики по продажам. Необходимы права администратора и доступ к системе, корректное отображение всех функций и логическая цепочка. Задача включает работу с большими данными, доступ к базе данных и визуализацию в Data Studio. Конфиденциальность информации гарантируется.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $60
Необходимо разработать сайт на Ruby on Rails, следуя предоставленному скрипту для размещения на хостинге. Требуется знание RoR и опыт в веб-программировании.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать сайт с использованием Vue.js. Ищем специалиста с опытом веб-программирования и знаниями работы с этим фреймворком. Важно соблюдение стандартов разработки и адаптивность сайта.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно створити розширення для Chrome, яке спростить процес редагування змінних контактів у Smartsender. Розширення повинно виводити форму з ~10 полями, зчитувати значення змінних по контакту та надавати можливість їх редагування перед відправкою в API. Деталі у вкладеному файлі.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются специалисты для создания веб-проекта. Необходимы навыки в дизайне, адаптивной React вёрстке, а также в Node.js и express.js. Ищем как парней, так и девушек, готовых внести свой вклад в проект.Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
- $2000
Требуется разработать пользовательскую панель для управления облачными услугами, включая виртуальные серверы. Проект включает создание удобного интерфейса (GUI) и должен быть выполнен в срок 4-5 недель. Подробности доступны в приложении.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется поддержка проекта на Laravel на период с 13 по 24 сентября. Необходимы доработки и багфиксы в новой версии. Ожидается загрузка около 1 часа в день. Имеется необходимость в письменном общении на английском языке. Укажите свой рейт и опыт работы с Laravel.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад