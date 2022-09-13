Имеется сайт управляющей компании. Сайт на wordpress.

На данный момент компания управляет 6-тью поселками, каждый поселок автономен и имеет определенное количество владельцев дачных участков.

Территория предоставления услуг – Можайский район Московской области.

Надо сделать:

- На сайте вкладку личный кабинет: каждый владелец участка сможет зайти через логин (номер телефона или почту) и пароль. Увидеть свои данные, сумму задолженности, сформировать квитанцию на оплату. К одному личному кабинету можно прикрепить сразу несколько участков (так как у одного собственника может быть несколько участков). Заходим в личный кабинет, он должен генерироваться с «1с садовод»: чтобы человек видел задолженности по взносам, что уже оплатил и когда, брать квитанцию оттуда, заполненную с номером участка (по штрихкоду можно было оплачивать), запрос чтобы тут же можно было отправить, например, на поломку.

- онлайн голосование для общего собрания по поселкам (проводится раз в год). Скорее всего голосование на сайте, но каждый проходит авторизацию через личный кабинет, чтобы видно было, кто и что проголосовал. То есть все участки, которые зарегистрированы, могут проголосовать (если у собственника 3 участка, голос все равно один), далее мы могли бы видеть результаты голосования. ВАЖНО: чтобы голосование было закрытым для других поселков, чтобы они не могли видеть голосования по поселкам между друг другом.

Дополнительная информация:

• Наверно, нужен какой-то шаблон, чтобы потом его можно было применить для вновь присоединенных поселков.

• В дальнейшем планируется сделать приложение на смартфон, возможно что-то надо учесть заранее сейчас, чтобы потом проще было делать