Сделать форму для подбора шин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка222 просмотра

для сайта нужна форма для подбора шин по авто.

1. выбор авто.

2. подбор вариантов возможных для установки

3. отправка запроса на почту.

актуальность базы на 2021 год

проверить легко - если есть mercedes w223 значит подходит.

http://i.saychik.com/A39gA пример

3 года назад
Saychik
43 года
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Бот для торговли на криптовалютной бирже по постам из твиттера

    Требуется разработка бота, который будет автоматически торговать на криптовалютной бирже, основываясь на постах из Twitter. Бот должен открывать сделки по ключевым словам и изображениям, содержащим эти слова или определённые объекты. Отклики принимаются от разработчиков с опытом в искусственном интеллекте и криптобиржах. Портфолио обязательно.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта

    Требуется разработать сайт для 3D Арт студии, который будет презентовать услуги и привлекать клиентов. Необходимо создать главную страницу с информацией о студии и каталог страниц. Все тексты и фотографии будут предоставлены. Примеры сайтов доступны для ознакомления.

    NFT
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Прикрутить календарь (с переводом) на сайт на вопрессе

    Задача заключается в интеграции календаря с функцией перевода на сайт, созданный на платформе WordPress. Необходимо настроить функционал и адаптировать его под требования проекта, обеспечив удобный интерфейс для пользователей.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка сайта на Laravel

    $500

    Ищется бэкенд разработчик на Laravel (Junior+ или Middle) для долгосрочного сотрудничества. Необходимо немного фронт-энд разработки. Оплата производится после тестирования. Укажите свой опыт работы и примеры проектов на Laravel.

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Модуль интеграции телефонии 3СХ и CRM

    Требуется разработка модуля интеграции телефонии 3СХ с CRM Simla.com с поддержкой REST API. Используйте CRM Integration Wizard для создания решения. Имеется документация по API и методам, что обеспечит успешную реализацию проекта.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Личный кабинет с квитанциями, голосование на сайте (wordpress)

    Требуется разработка личного кабинета на WordPress для владельцев дачных участков, где можно видеть данные, задолженности и формировать квитанции. Также необходимо реализовать функцию онлайн голосования для общего собрания, с авторизацией через личный кабинет. Важно, чтобы голосование было закрытым для разных поселков и чтобы был шаблон для новых поселков.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо разработать 3 раздела на Laminas (ex-Zend)

    $1000

    Требуется разработать три раздела на Laminas: Стримы, калькуляции с интеграцией API и улучшение старых разделов. Необходим опыт работы с Laminas и знание Python. Все детали будут обсуждены на интервью.

    PHPPython
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Чат бот

    Необходимо переписать готовый чат-бот для Telegram, созданный в SendPulse, на другой движок или самописное решение. Все тексты и логика уже имеются. Ожидается возможность обсудить детали проекта в Zoom. Пример желаемого функционала можно увидеть в указанном боте.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад