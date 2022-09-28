Требуется разработка личного кабинета на WordPress для владельцев дачных участков, где можно видеть данные, задолженности и формировать квитанции. Также необходимо реализовать функцию онлайн голосования для общего собрания, с авторизацией через личный кабинет. Важно, чтобы голосование было закрытым для разных поселков и чтобы был шаблон для новых поселков.
Внести зміни до php коду блогу
Внести зміни до php коду блогу:
- Fix Canonical links tag
- Meta tags field in the admin panel should be not required
- Some addons
Выбранный исполнитель
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