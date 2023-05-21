Разработка бэкэнда на PHP или Golang.

Разработка сайтов под ключ.

Разработка нагруженных софтин, парсеров, ботов.

Работа по связке разных API между собой и c CRM.

Сопровождение проектов, как управленца, елси я чего-то не умею сам, найду тех кто умеет, составлю ТЗ, донесу мысли, получу нужный результат.