Создание дизайна и React фронтенда приложения с главной страницей, логином, личным кабинетом компании с возможностью создавать пользователи и роли для входа в личный кабинет компании, динамическая настройка личного кабинета step-by-step, возможность создавать алерты.

Фронтенд будет посылать нужные Вам запросы и получать от нашего бэкенда нужные вам ответы.

Для работы создан github репозиторий, который при коммите в "main" автоматически поднимает код на веб сервер для проверки.

Сроков нет.