Требуется разработать инструмент для парсинга авто аукционов или API, который будет обновлять лоты с периодичностью 1-2 раза в день. Необходимо отобразить лог работы парсера, включая количество запусков и добавленных авто. В начальном этапе парсинг для 3-х аукционов с интеграцией в каталог на Laravel. Ожидается опытный разработчик, возможны готовые решения.
React js приложение для SaaS (интегрируется с нашим backend сервером)
Создание дизайна и React фронтенда приложения с главной страницей, логином, личным кабинетом компании с возможностью создавать пользователи и роли для входа в личный кабинет компании, динамическая настройка личного кабинета step-by-step, возможность создавать алерты.
Фронтенд будет посылать нужные Вам запросы и получать от нашего бэкенда нужные вам ответы.
Для работы создан github репозиторий, который при коммите в "main" автоматически поднимает код на веб сервер для проверки.
Сроков нет.
Заявки фрилансеров
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