Необходимо разработать социальную сеть, максимально приближенную к VK, с функцией оплаты за активность пользователей. Реализовать систему начисления средств за действия, например, за лайки и клики, с возможностью настройки цен из админ-панели. Также требуется внедрить реферальную систему, где за каждого привлеченного реферала пользователь будет получать 5% от его заработка.