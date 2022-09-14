Wordpress внести правки в 1 страницу сегодня

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки904 просмотра

Wordpress внести правки в 1 страницу сегодня

Сделать страницу рабочей полностью, часть реализовано - часть не работает

Хорошее знание PHP JS WordPress требуется

Это первая задача - как проверка

Бюджет 20$ Сроки сегодня в течении 3-4 часов

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JavaScriptPHPWordPress
3 года назад
createrwebst
Андрей 
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