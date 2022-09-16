Помочь с JS

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Мне нужно чтобы подсказали способ динамической отправки данных в скрипт. Сайт на laravel, хочу через цикл выводить строки таблицы и каким то способом посылать данные в скрипт. Если знаете как это сделать, укажите пожалуйста цену.

У меня есть таблица, которая в одном из столбцов выводит график:

Данные для вывода находятся в chart.js:

chartjsLineChartSmall(

"#lineChartSm2",

(label = "Line Chart dataset"),

(bgColor = "#20C99700"),

(bColor = "#FF69A5"),

(data = [0, 10, 8, 14, 7, 10,0, 10, 8, 14, 7, 50])

);

Там же находится функция:

function chartjsLineChartSmall(

selector,

label = "Line Chart dataset",

bgColor = "#20C99700",

bColor = "#20C997",

data = [15, 10, 20, 25, 20, 30]

) {

var ctx = document.querySelectorAll(selector);

if (ctx) {

ctx.forEach(function(elm, id) {

elm.getContext("2d");

elm.height = 50;

elm.width = 200;

var chart = new Chart(elm, {

type: "line",

data: {

labels: ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"],

datasets: [

{

label: label,

backgroundColor: bgColor,

borderColor: bColor,

data: data,

borderWidth: 2,

fill: true

}

]

},

options: {

responsive: false,

maintainAspectRatio: false,

layout: {

padding: {

left: "0",

right: 0,

top: 0,

bottom: "0"

}

},

legend: {

display: false,

labels: {

display: false

}

},

elements: {

point: {

radius: 0

}

},

scales: {

yAxes: [

{

stacked: true,

gridLines: {

display: false,

color: "#e5e9f2"

},

ticks: {

beginAtZero: true,

fontSize: 10,

display: false

}

}

],

xAxes: [

{

stacked: true,

gridLines: {

display: false

},

ticks: {

beginAtZero: true,

fontSize: 11,

display: false

}

}

]

}

}

});

});

}

}

JavaScriptLaravel
3 года назад
guest_15129745687628
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад

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