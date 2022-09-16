Предоставляется консультация по React с акцентом на разницу между React, Angular и Vue. Обсуждение адаптации статической верстки на framework, написание логики для простых игр, а также вопросы скорости работы и архитектурных подходов.
Помочь с JS
Мне нужно чтобы подсказали способ динамической отправки данных в скрипт. Сайт на laravel, хочу через цикл выводить строки таблицы и каким то способом посылать данные в скрипт. Если знаете как это сделать, укажите пожалуйста цену.
У меня есть таблица, которая в одном из столбцов выводит график:
Данные для вывода находятся в chart.js:
chartjsLineChartSmall(
"#lineChartSm2",
(label = "Line Chart dataset"),
(bgColor = "#20C99700"),
(bColor = "#FF69A5"),
(data = [0, 10, 8, 14, 7, 10,0, 10, 8, 14, 7, 50])
);
Там же находится функция:
function chartjsLineChartSmall(
selector,
label = "Line Chart dataset",
bgColor = "#20C99700",
bColor = "#20C997",
data = [15, 10, 20, 25, 20, 30]
) {
var ctx = document.querySelectorAll(selector);
if (ctx) {
ctx.forEach(function(elm, id) {
elm.getContext("2d");
elm.height = 50;
elm.width = 200;
var chart = new Chart(elm, {
type: "line",
data: {
labels: ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"],
datasets: [
{
label: label,
backgroundColor: bgColor,
borderColor: bColor,
data: data,
borderWidth: 2,
fill: true
}
]
},
options: {
responsive: false,
maintainAspectRatio: false,
layout: {
padding: {
left: "0",
right: 0,
top: 0,
bottom: "0"
}
},
legend: {
display: false,
labels: {
display: false
}
},
elements: {
point: {
radius: 0
}
},
scales: {
yAxes: [
{
stacked: true,
gridLines: {
display: false,
color: "#e5e9f2"
},
ticks: {
beginAtZero: true,
fontSize: 10,
display: false
}
}
],
xAxes: [
{
stacked: true,
gridLines: {
display: false
},
ticks: {
beginAtZero: true,
fontSize: 11,
display: false
}
}
]
}
}
});
});
}
}
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется добавить на сайт на Laravel три типа категорий с реализацией CRUD-операций. Необходимо также установить связь между категориями для полноценного функционирования. Ожидается качественная интеграция и документация по выполненной работе.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать простой и понятный сайт на WordPress, на котором будут размещены прайс и контактная информация. Ожидается, что сайт будет иметь интуитивно понятный интерфейс для пользователей.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется опытный разработчик NodeJS для анализа двух пет-проектов: простой на Express/MongoDB и более сложный на Express/React/PostgreSQL. Необходимо предоставить фидбэк по критическим ошибкам и общей структуре проектов, а также ответить на пару вопросов. Бюджет до $20, сроки выполнения — чем быстрее, тем лучше.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $35
Необходимо завершить работу над одной страницей сайта на WordPress. Часть функционала уже реализована, требуется исправить неработающие элементы. Знание PHP и JS обязательно. Бюджет - 35$, сроки - 3-4 часа.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка скрипта для автоматического постинга на ФП по расписанию. Необходим удобный интерфейс для добавления изображений и текста, а также возможность выставления даты публикации. Рассматриваются альтернативные решения, более удобные, чем стандартный планировщик Facebook.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна и фронтенда React приложения для SaaS. Приложение должно включать главную страницу, функционал логина, личный кабинет компании с созданием пользователей и ролей, а также динамическую настройку кабинета и возможность создания алертов. Интеграция с бэкендом через запросы. GitHub репозиторий для автоматического развертывания на веб-сервере.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется внести правки в одну страницу WordPress. Задача включает в себя исправление неработающих элементов. Необходимо хорошее знание PHP и JavaScript. Бюджет 20$, время выполнения - 3-4 часа. Это первая задача для проверки навыков.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать инструмент для парсинга авто аукционов или API, который будет обновлять лоты с периодичностью 1-2 раза в день. Необходимо отобразить лог работы парсера, включая количество запусков и добавленных авто. В начальном этапе парсинг для 3-х аукционов с интеграцией в каталог на Laravel. Ожидается опытный разработчик, возможны готовые решения.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка функций на сайте. Необходимо адаптировать шапку под мобильные устройства, реализовать сохранение валюты для товаров, добавить выбор языка (русский и английский), а также внедрить анимацию загрузки после оформления заказа с возможностью управления статусом через админ-панель.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад