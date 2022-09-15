Необходимо разработать простой и понятный сайт на WordPress, на котором будут размещены прайс и контактная информация. Ожидается, что сайт будет иметь интуитивно понятный интерфейс для пользователей.
LARAVEL CRUD
Здравствуйте сколько будет стоит добавить на сайт типы категгори около 3 штук с crud операции а также связывать между собой сайт на laravel сделано
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