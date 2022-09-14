Необходимо завершить работу над одной страницей сайта на WordPress. Часть функционала уже реализована, требуется исправить неработающие элементы. Знание PHP и JS обязательно. Бюджет - 35$, сроки - 3-4 часа.
Рефакторинг кода / менторство (NodeJS)
У меня есть два пет-проекта на NodeJS:
- первый простенький: Express / MongoDB,
- и второй чуть сложнее: Express / ReactJS / PostgreSQL (Sequelize ORM) / REST API.
Нужен опытный NodeJS-прогер который посмотрит эти проекты и даст фидбэк с замечаниями + объяснит как сделать правильно/лучше.
Детально каждую строчку кода под лупой рассматривать не нужно, главное критические ошибки и общая структура проектов.
Также есть парочка вопросов по 2му проекту.
В отклике указывайте (если есть) ссылки на свои профили на GitHub'е.
Бюджет: до $20.
Сроки: чем быстрее, тем лучше.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка скрипта для автоматического постинга на ФП по расписанию. Необходим удобный интерфейс для добавления изображений и текста, а также возможность выставления даты публикации. Рассматриваются альтернативные решения, более удобные, чем стандартный планировщик Facebook.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна и фронтенда React приложения для SaaS. Приложение должно включать главную страницу, функционал логина, личный кабинет компании с созданием пользователей и ролей, а также динамическую настройку кабинета и возможность создания алертов. Интеграция с бэкендом через запросы. GitHub репозиторий для автоматического развертывания на веб-сервере.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется внести правки в одну страницу WordPress. Задача включает в себя исправление неработающих элементов. Необходимо хорошее знание PHP и JavaScript. Бюджет 20$, время выполнения - 3-4 часа. Это первая задача для проверки навыков.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать инструмент для парсинга авто аукционов или API, который будет обновлять лоты с периодичностью 1-2 раза в день. Необходимо отобразить лог работы парсера, включая количество запусков и добавленных авто. В начальном этапе парсинг для 3-х аукционов с интеграцией в каталог на Laravel. Ожидается опытный разработчик, возможны готовые решения.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка функций на сайте. Необходимо адаптировать шапку под мобильные устройства, реализовать сохранение валюты для товаров, добавить выбор языка (русский и английский), а также внедрить анимацию загрузки после оформления заказа с возможностью управления статусом через админ-панель.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо отредактировать карточки товара на сайте Тильда, добавив функционал калькулятора цен. Задача включает использование скриптов для динамического изменения цены в зависимости от выбранных категорий товара. Требуется подключение CRM-системы и настройка платежной системы. Дизайн макетов готов, необходимо совместное обговорение с дизайнером для поиска оптимального решения.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется программист для доработки самописного сайта. Необходимо исправить ошибку при добавлении товара, увеличить размер фото, автоматизировать процесс добавления артикулов, реализовать удобную сортировку, добавить учет остатков продукции, возможность закрытия карточек без захода в них и водяной знак на фото. Задача включает несколько этапов с акцентом на функционал и удобство.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходима небольшая правка в системе Битрикс. Ожидается помощь от специалиста по веб-программированию. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разобраться с проблемой отправки смс уведомлений через smsc.ru на трех сайтах. Проверить код, выяснить причины, почему смс не приходят, несмотря на правильные данные для доступа и наличие баланса. Задача включает анализ и исправление кода на всех трех ресурсах.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад