У меня есть два пет-проекта на NodeJS:

- первый простенький: Express / MongoDB,

- и второй чуть сложнее: Express / ReactJS / PostgreSQL (Sequelize ORM) / REST API.

Нужен опытный NodeJS-прогер который посмотрит эти проекты и даст фидбэк с замечаниями + объяснит как сделать правильно/лучше.

Детально каждую строчку кода под лупой рассматривать не нужно, главное критические ошибки и общая структура проектов.

Также есть парочка вопросов по 2му проекту.

В отклике указывайте (если есть) ссылки на свои профили на GitHub'е.

Бюджет: до $20.

Сроки: чем быстрее, тем лучше.