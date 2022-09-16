Здравствуйте!

Нужно сделать страниц на сайте WordPress, на которой будет располагаться карта, фильтр и выгрузка данных в Эксель файл.

Пример сайта, на котором есть карта, но нет всего функционала, который нужен мне https://www.mosoblreclama.ru

Описание функционала:

1. Загрузка меток объектов на карту из файла Эксель

2. Поля у разных файлов могут отличаться, например, у рекламных стендов в жилых домах будет адрес, размер, период размещения, цена размещения без НДС, цена с НДС.

А у файла по наружной рекламе будут ещё дополнительные поля. Поэтому, нужно, что бы я мог создавать для каждого вида площадей свою форму загрузки со своими полями. Плюс поле фото и поле Иконка, которая будет отображаться на карте.

Фото, не знаю, как загружать? Из таблицы не получится. Как я вижу - в начале загружаем данные из таблицы эксель, а потом уже на сайте в таблице, отдельно для каждого объекта добавляем фото, несколько штук.

Плюс по некоторым видам рекламы, например, реклама в жилых комплексах, нужно загружать группами, потому что нельзя заказать размещение только в одном корпусе, если их в ЖК несколько, то продаётся пакетно. Пример такого файла во вложении тоже.

3. На сайте карта должна быть примерно на 3/4 ширины экрана, более точный дизайн нарисуем.

Справа 1/4 будет поле на котором будет показываться информация по выбранным объектам. И фото одно с перелистыванием вправо-влево.

Сверху над картой поле Вид рекламы (можно выбрать только один).

При нажатии на объект, справа показываются данные из полей по этому объекту, например, адрес, цена... и кнопка Добавить.

После нажатия Добавить, данные полей отображаются внизу под картой (в таблице), справа в каждой строке ссылка или кнопка Удалить.

Внизу таблицы итоговая сумма, ниже поля (имя*, телефон и емейл*) и кнопка - Отправить. Рядом с кнопкой текст - отправить подборку себе и менеджеру, на проверку наличия свободных площадей.

Готов созвониться, обсудить вопросы.

В двух словах, мне нужно, что бы клиенты могли сами выбирать площади на карте, выгружать их в эксель.