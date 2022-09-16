Доработка и обслуживание сайта на ВОРДПРЕСС

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки945 просмотров

Необходима доработка и затем обслуживание сайта на вордпресс в течение 7 месяцев. 

Начинать на следующей неделе и до конца апреля. 

Сайт требует доработок (ТЗ вышлем претендентам) 

Сайт сделан для проекта с конкурсной механикой, есть личные кабинеты участников (ок 4 500 участников), где они оформляют заявки, заполняя форму размещенную тут же на сайте, и затем эти заявки оцениваются экспертами.

Необходимо иметь опыт работы с подобными сайтами и возможность оперативно реагировать на запросы клиента по исправлению ошибок и тех проблем. 

В принципе, нужен человек не только с опытом, но и позитивным проактивным настроем. В команде нет специалиста, который переведет с клиентского языка на язык разраьотчика и объяснит, что именно нужно сделать, а сможет толкьо сформулировать какой нужен результат с точки зрения пользователя

WordPress
3 года назад
guest_16633115780746
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Эдгар
 
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
45 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
3 года назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
66 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать бот для автоматической регистрации

    Разработать бота для автоматической регистрации на сайте с мониторингом дат. Бот должен выбирать страну, город, услугу, вводить капчу, выбирать дату и заполнять форму. Необходима интеграция с anticapcha и возможность ручного ввода капчи. Поддержка минимум 5 потоков, версия программы на Linux. Укажите цену.

    Linux
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Помочь с JS

    Требуется помощь в динамической отправке данных в JS-скрипт на сайте на Laravel. Нужно организовать вывод строк таблицы с данными для графика, используя Chart.js. Указаны примеры кода для работы с графиком. Интересует цена за выполнение задачи.

    JavaScriptLaravel
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация по React

    Предоставляется консультация по React с акцентом на разницу между React, Angular и Vue. Обсуждение адаптации статической верстки на framework, написание логики для простых игр, а также вопросы скорости работы и архитектурных подходов.

    AngularVue.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • LARAVEL CRUD

    Требуется добавить на сайт на Laravel три типа категорий с реализацией CRUD-операций. Необходимо также установить связь между категориями для полноценного функционирования. Ожидается качественная интеграция и документация по выполненной работе.

    Laravel
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать простой сайт на ворд пресс

    Необходимо разработать простой и понятный сайт на WordPress, на котором будут размещены прайс и контактная информация. Ожидается, что сайт будет иметь интуитивно понятный интерфейс для пользователей.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рефакторинг кода / менторство (NodeJS)

    Ищется опытный разработчик NodeJS для анализа двух пет-проектов: простой на Express/MongoDB и более сложный на Express/React/PostgreSQL. Необходимо предоставить фидбэк по критическим ошибкам и общей структуре проектов, а также ответить на пару вопросов. Бюджет до $20, сроки выполнения — чем быстрее, тем лучше.

    MongoDBNode.jsPostgreSQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Вордресс доделать сегодня 1 страницу на сайте

    $35

    Необходимо завершить работу над одной страницей сайта на WordPress. Часть функционала уже реализована, требуется исправить неработающие элементы. Знание PHP и JS обязательно. Бюджет - 35$, сроки - 3-4 часа.

    JavaScriptPHPWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт для автоматического постинга на ФП по расписанию

    Требуется разработка скрипта для автоматического постинга на ФП по расписанию. Необходим удобный интерфейс для добавления изображений и текста, а также возможность выставления даты публикации. Рассматриваются альтернативные решения, более удобные, чем стандартный планировщик Facebook.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • React js приложение для SaaS (интегрируется с нашим backend сервером)

    Требуется разработка дизайна и фронтенда React приложения для SaaS. Приложение должно включать главную страницу, функционал логина, личный кабинет компании с созданием пользователей и ролей, а также динамическую настройку кабинета и возможность создания алертов. Интеграция с бэкендом через запросы. GitHub репозиторий для автоматического развертывания на веб-сервере.

    JavaScript
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Wordpress внести правки в 1 страницу сегодня

    $20

    Требуется внести правки в одну страницу WordPress. Задача включает в себя исправление неработающих элементов. Необходимо хорошее знание PHP и JavaScript. Бюджет 20$, время выполнения - 3-4 часа. Это первая задача для проверки навыков.

    JavaScriptPHPWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад