Необходима доработка и затем обслуживание сайта на вордпресс в течение 7 месяцев.

Начинать на следующей неделе и до конца апреля.

Сайт требует доработок (ТЗ вышлем претендентам)

Сайт сделан для проекта с конкурсной механикой, есть личные кабинеты участников (ок 4 500 участников), где они оформляют заявки, заполняя форму размещенную тут же на сайте, и затем эти заявки оцениваются экспертами.

Необходимо иметь опыт работы с подобными сайтами и возможность оперативно реагировать на запросы клиента по исправлению ошибок и тех проблем.

В принципе, нужен человек не только с опытом, но и позитивным проактивным настроем. В команде нет специалиста, который переведет с клиентского языка на язык разраьотчика и объяснит, что именно нужно сделать, а сможет толкьо сформулировать какой нужен результат с точки зрения пользователя