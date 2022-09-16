Необходимо создать страницу на WordPress с интеграцией API Яндекс.Карт, позволяющую загружать метки объектов из Excel и фильтровать их. Функционал включает создание форм загрузки с разными полями, отображение информации о выбранных объектах и возможность выгрузки данных в Excel. Дизайн карты займет 3/4 ширины экрана с информационным полем справа. Требуется создание удобного интерфейса для выбора и подачи заявок на рекламу.
Node js passport-oauth2 з https
Сайт: https://parkovka.in.ua/
Проблема із роботою авторизації через гугл акаунт. Плагі який використовується http://www.passportjs.org/packages/passport-oauth2/.
До того як установив ssl сертифікт все працювало добре із http. Із https не працює.
Error: GET https://parkovka.in.ua/auth/login/success 403 (Forbidden) - викидає помилку.
Помилка: https://imgur.com/a/ZbtxJGX
Більш детальний опис на https://stackoverflow.com/questions/73727289/oauth2-stopped-to-work-after-adding-ssl-certificate
Залишайте пропозиції по ціні і термінах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить интеграцию фулфилмента с CRM-системой. Необходимо организовать перенос заказов и статусов. Ожидаются предложения по стоимости выполнения работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $45
Требуется завершить функционал одной страницы на базе ReactJS и WordPress. Большая часть полей уже подключена, необходимо доработать оставшиеся элементы. Бюджет составляет 45$, оплата производится по факту выполнения без авансов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется фрилансер для доработки и обслуживания сайта на WordPress в течение 7 месяцев. Начало работ на следующей неделе. Сайт включает личные кабинеты для 4500 участников, оформляющих заявки. Необходим опыт работы с подобными проектами и возможность оперативного реагирования на запросы клиента. Ищем проактивного специалиста для четкой формулировки требований и исправления ошибок.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработать бота для автоматической регистрации на сайте с мониторингом дат. Бот должен выбирать страну, город, услугу, вводить капчу, выбирать дату и заполнять форму. Необходима интеграция с anticapcha и возможность ручного ввода капчи. Поддержка минимум 5 потоков, версия программы на Linux. Укажите цену.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в динамической отправке данных в JS-скрипт на сайте на Laravel. Нужно организовать вывод строк таблицы с данными для графика, используя Chart.js. Указаны примеры кода для работы с графиком. Интересует цена за выполнение задачи.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Предоставляется консультация по React с акцентом на разницу между React, Angular и Vue. Обсуждение адаптации статической верстки на framework, написание логики для простых игр, а также вопросы скорости работы и архитектурных подходов.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется добавить на сайт на Laravel три типа категорий с реализацией CRUD-операций. Необходимо также установить связь между категориями для полноценного функционирования. Ожидается качественная интеграция и документация по выполненной работе.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать простой и понятный сайт на WordPress, на котором будут размещены прайс и контактная информация. Ожидается, что сайт будет иметь интуитивно понятный интерфейс для пользователей.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется опытный разработчик NodeJS для анализа двух пет-проектов: простой на Express/MongoDB и более сложный на Express/React/PostgreSQL. Необходимо предоставить фидбэк по критическим ошибкам и общей структуре проектов, а также ответить на пару вопросов. Бюджет до $20, сроки выполнения — чем быстрее, тем лучше.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад