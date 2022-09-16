Node js passport-oauth2 з https

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Закрытнет заявок371 просмотр

Сайт: https://parkovka.in.ua/

Проблема із роботою авторизації через гугл акаунт.  Плагі який використовується http://www.passportjs.org/packages/passport-oauth2/.

До того як установив ssl сертифікт все працювало добре із http. Із https не працює.

Error: GET https://parkovka.in.ua/auth/login/success 403 (Forbidden) - викидає помилку.

Помилка: https://imgur.com/a/ZbtxJGX

Більш детальний опис на https://stackoverflow.com/questions/73727289/oauth2-stopped-to-work-after-adding-ssl-certificate

Залишайте пропозиції по ціні і термінах.

JavaScriptNode.js
3 года назад
andrii_shapoval
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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