Оптимизация скорости загрузки сайта (Wordpress)

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Закрыт4 заявки1177 просмотров

Необходимо увеличить скорость загрузки страниц PageSpeed Insights до мин 80%+ на мобильной и комп. версиях. 

Также,  откорректировать ряд ошибок по валидности кода.

Прошу оставлять заявку с контактом для связи (телеграмм / скайп).

WordPress
3 года назад
_misha_
Михаил 
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год назад

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