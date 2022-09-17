Ищется программист Go для поднятия webrtc на сервере. Требуется опыт в веб-программировании и настройке серверной инфраструктуры. Задача включает установку и конфигурацию webrtc для обеспечения стабильной работы.
Доработка проекта на Laravel + Vue.JS
Нужно прикрутить платежный сервис Best2pay (дока для API есть).
Миграции и seeders написаны на vue компонентах, поэтому vue обязательно понимать и уметь работать с его компонентами.
Код желательно комментировать, особенно в местах где не все явно понятно.
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