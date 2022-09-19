Написать js скрипт

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Завершен6 заявок458 просмотров

Нужна динамическая шкала тарифов для сайта.

Двигаем ползунок - за ним двигаются другие ползунки и одновременно меняется контент в блоке снизу. Подробная логика работы в прикреплённом файле.

Дизайн и вёрстка реализованы! Нужен только непосредственно скрипт. Свёрстанная страница:

https://keysco.ru/tarify-novye.php

(исходник предоставлю, если нужен)

Важные условия:

1) контент должен меняться и другие ползунки двигаться именно в момент перетягивания ползунка. А не как сейчас, только когда его отпускаешь.

2) функционал должен работать на моб. устройствах. Сейчас работает только на десктоп.

JavaScript
3 года назад
msdoze
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MarinMaxim
Максим 
21 год
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
$10
2 дня
Максим быстро разобрался в задаче и выполнил всё в соответствии с требованиями. Рекомендую, как ответственного исполнителя!
Благодарю Александра за понятное объяснение что конкретно нужно сделать, рекомендую его как заказчика, который ответственно подходит к любому заказу.

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