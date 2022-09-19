Требуется консультация по фингерпринтингу с акцентом на возможности современных браузеров. Ищем специалиста с опытом в разработке браузеров, антифроде и информационной безопасности. Необходимо объяснить, как работают технологии фингерпринтинга и их влияние на пользователей.
Написать js скрипт
Нужна динамическая шкала тарифов для сайта.
Двигаем ползунок - за ним двигаются другие ползунки и одновременно меняется контент в блоке снизу. Подробная логика работы в прикреплённом файле.
Дизайн и вёрстка реализованы! Нужен только непосредственно скрипт. Свёрстанная страница:
https://keysco.ru/tarify-novye.php
(исходник предоставлю, если нужен)
Важные условия:
1) контент должен меняться и другие ползунки двигаться именно в момент перетягивания ползунка. А не как сейчас, только когда его отпускаешь.
2) функционал должен работать на моб. устройствах. Сейчас работает только на десктоп.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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