Нужна динамическая шкала тарифов для сайта.

Двигаем ползунок - за ним двигаются другие ползунки и одновременно меняется контент в блоке снизу. Подробная логика работы в прикреплённом файле.

Дизайн и вёрстка реализованы! Нужен только непосредственно скрипт. Свёрстанная страница:

https://keysco.ru/tarify-novye.php

(исходник предоставлю, если нужен)

Важные условия:

1) контент должен меняться и другие ползунки двигаться именно в момент перетягивания ползунка. А не как сейчас, только когда его отпускаешь.

2) функционал должен работать на моб. устройствах. Сейчас работает только на десктоп.