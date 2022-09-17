Задача включает в себя увеличение скорости загрузки страниц сайта на Wordpress до 80%+ по данным PageSpeed Insights для мобильной и десктопной версий. Также необходимо устранить ошибки по валидности кода, чтобы улучшить общую производительность сайта.
Консультация по фингерпринтингу
Требуется консультация по фингерпринтингу, интересует, какие возможности дают сайтам современные браузеры (и как это работает). Ищем человека к задаче по специфике: разработчиков браузера, разработчиков браузерного антифрода, специалиста по информационной безопасности.
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