Сделать отмену и повтор действий для нескольких полей ввода (свойство contenteditable), количество полей заранее не известно, с помощью MutationObserver (для атрибутов, узлов и текста).

Для разных типов display (table-cell, block, inline).

Код должен быть не очень большим и понятным.

Язык JavaScript.