Undo/redo с помощью MutationObserver (js)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка290 просмотров

Сделать отмену и повтор действий для нескольких полей ввода (свойство contenteditable), количество полей заранее не известно, с помощью MutationObserver (для атрибутов, узлов и текста).

Для разных типов display (table-cell, block, inline).

Код должен быть не очень большим и понятным.

Язык JavaScript.

JavaScript
3 года назад
vsncle
54 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

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