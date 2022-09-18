Добрый день есть шаблон, который у меня не получилось поставить на сайт

Есть сайт https://www.massazhnoe-kreslo-dlya-doma.ru/

Он не работает, надо - я переписал файлы на хостинг как и было написано в инструкции. Но что-то не работает. Надо сделать чтобы админка открылась и сайт по адресу выше тоже запускался. И чтобы можно было работать с шаблоном из админки

Прикладываю ссылку внизу на архив со всех информацией к установке. Жду от вас предложений. ﻿ ﻿.

https://dropmefiles.com/mitno