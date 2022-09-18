Требуется разработать JS скрипт для динамической шкалы тарифов, где ползунки и контент изменяются в реальном времени при перетаскивании. Скрипт должен поддерживать мобильные устройства. Дизайн и верстка уже реализованы.
Установить сайт на хостинг из архива.
Добрый день есть шаблон, который у меня не получилось поставить на сайт
Есть сайт https://www.massazhnoe-kreslo-dlya-doma.ru/
Он не работает, надо - я переписал файлы на хостинг как и было написано в инструкции. Но что-то не работает. Надо сделать чтобы админка открылась и сайт по адресу выше тоже запускался. И чтобы можно было работать с шаблоном из админки
Прикладываю ссылку внизу на архив со всех информацией к установке. Жду от вас предложений. .
Заявки фрилансеров
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