Требуется консультация по фингерпринтингу с акцентом на возможности современных браузеров. Ищем специалиста с опытом в разработке браузеров, антифроде и информационной безопасности. Необходимо объяснить, как работают технологии фингерпринтинга и их влияние на пользователей.