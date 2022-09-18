Требуется начинающий программист на JavaScript. Без оплаты.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки266 просмотров

Если Вам нужно портфолио, отзыв - да, пожалуйста. 

Задача простая, все объясню, покажу. 

На чистом JavaScript. Подключение библиотек, возможно, понадобится. Но не React и подобное.

JavaScript
3 года назад
Arasdfa
Михаил 
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